Песков указал на противоречивость заявлений Белого дома по санкциям

В Белом доме звучат противоречивые заявления о принятии решения по ужесточению антироссийских санкций, констатировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 2 августа.

На фоне этого Москве, «безусловно, важно, что об этом думает президент США [Дональд Трамп] и что он думает в целом о нынешнем состоянии и перспективах двусторонних отношений», сказал пресс-секретарь российского президента.

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«Пока вместе с вами мы не слышали таких заявлений», — добавил Песков.

1 августа госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Трамп «не был в восторге» от того, что Конгресс подавляющим количеством голосов поддержал проект новых санкций против России, КНДР и Ирана. Однако «все указывает на то, что президент подпишет этот документ», цитирует Тиллерсона «Интерфакс».

Ранее в тот же день вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс выразил уверенность в том, что Дональд Трамп одобрит законопроект.

28 июля Конгресс США принял закон о санкциях, ограничивающий, в частности, деятельность российских компаний в нефтегазовой отрасли. Москва в ответ потребовала до 1 сентября сократить 755 работников американской дипмиссии в России, а также закрыла сотрудникам посольства США в Москве доступ к даче в Серебряном Бору и складам на юге столицы.

