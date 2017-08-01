Журналисты пошутили про экзорцизм во время отъезда американцев с дачи в Москве

Журналисты, которые присутствовали при отъезде сотрудников американской дипмиссии с дачи в Серебряном Бору, в шутку назвали происходящее ритуалом экзорцизма. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что через дыры в заборе и с крыш своих автомобилей корреспонденты видели, как в грузовики грузят мебель, кровати и ящики. Демонтировали даже детскую площадку, установленную во дворе.

«Во время погрузки раздался колокольный звон из церкви на другом берегу Москвы-реки. Журналисты стали шутить, что ритуал экзорцизма в самом разгаре, и теперь, видимо, нужно ждать батюшку, который окропит освободившуюся дачу», — передает агентство.

Однако вместо этого пошел дождь. «Природа плачет, расставаясь с американцами», — родилась новая шутка.

В соцсетях тем временем продолжают публиковать фотографии дачи, указывая на ее скромность, и думают, как туда могли поместиться 755 человек. «Ну как, — стоя, тесно прижавшись друг к другу, видимо», — предположил один из пользователей. Другой описал взаимоотношения Москвы и Вашингтона так: «Зуб за зуб, дача за дачу».

В районе 11:30 во вторник, 1 августа, после того как территорию дачи посольства США покинули все автомобили, на ворота повесили замок.

В ответ на принятие сенатом Конгресса США законопроекта о расширении антироссийских санкций Москва решила потребовать от Вашингтона до 1 сентября сократить персонал американских диппредставительств до 455 человек. Речь идет о посольстве США в Москве, генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. В этой связи президент Владимир Путин отмечал: «Тысяча с лишним сотрудников — дипломатов и технических работников — до сих пор еще работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность».

Кроме того, российская сторона приостановила с 1 августа использование посольством Соединенных Штатов складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору.

В декабре 2016 года администрация президента США Барака Обамы решила выслать 35 российских дипломатов и закрыть доступ к дипломатическим дачам в штатах Мэриленд и Нью-Йорк.