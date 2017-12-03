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В США отстранили от работы журналиста за ошибку в репортаже о Трампе

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Телеканал ABC временно отстранил от работы журналиста Брайана Росса, который допустил ошибку в репортаже об экс-советнике президента США по нацбезопасности Майкле Флинне. Об этом a href="http://abcnews.go.com/US/abc-news-statement-michael-flynn-report/story?id=51536475" target="_blank">говорится в заявлении телеканала.

«Мы глубоко сожалеем о допущенной вчера серьезной ошибке. Репортаж Росса не был полностью проверен. Спустя несколько часов мы определили, что опубликованная информация была неправильной, и исправили ошибку. Журналист с этого момента отстранен на четыре недели без содержания», — указано на сайте.

В репортаже Росса утверждалось, что Флинн пообещал дать показания о том, что Дональд Трамп во время избирательной кампании якобы приказал ему установить контакт с Москвой. Позднее в репортаже появилось уточнение, что президент дал такое поручение уже после избрания, и темой для переговоров стала координация борьбы с террористическими организациями.

Позднее Трамп прокомментировал отстранение журналиста. «Поздравляю ABC с отстранением Росса за его ужасно неаккуратный и лживый репортаж об антироссийской охоте на ведьм. Многим телесетям и «газетам» следует так же поступать из-за их фейковых новостей!» — написал он в своем Twitter.

Генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн был советником по национальной безопасности президента США с 20 января по 13 февраля 2017 года. Он ушел в отставку на фоне обвинений в утаивании содержания своих разговоров с Сергеем Кисляком, занимавшим в то время должность посла России в США.

Москву неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. В частности, в январе была опубликована рассекреченная версия доклада спецслужб, в которой утверждалось, что за хакерами, атаковавшими американские компьютерные системы во время предвыборной гонки, стоят российские власти, которые таким образом якобы желали повлиять на политический процесс в стране.

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