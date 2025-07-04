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21:08, 4 июля 2025Россия

Появились подробности о состоянии пострадавшего при нападении в Сергиевом Посаде мальчика

Пострадавшего при нападении в Сергиевом Посаде мальчика прооперировали
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress

Девятилетнего мальчика, пострадавшего при нападении мужчины в Сергиевом Посаде, прооперировали. Подробности о состоянии ребенка раскрыла в своем Telegram-канале уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Мальчика прооперировали. Его жизни ничего не угрожает. Сейчас он в палате вместе с мамой», — сообщила она.

Мишонова написала, что несовершеннолетнего, игравшего во дворе, ударил ножом больной шизофренией мужчина.

О неизвестном, который подошел к ребенку на качелях во дворе дома на Новоугличском шоссе и пырнул его ножом в шею, стало известно ранее 4 июля. Мужчину задержали сотрудники полиции.

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