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20:33, 4 июля 2025Силовые структуры

Пырнувшего ножом ребенка на качелях россиянина задержали

СК: Задержан мужчина, пырнувший ножом ребенка на качелях в Сергиевом Посаде
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Сотрудники полиции задержали мужчину 1990 года рождения, подозреваемого в покушении на жизнь девятилетнего ребенка в Сергиевом Посаде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном главке Следственного комитета (СК) России.

В ближайшее время его доставят на допрос в следственный отдел.

О неизвестном, который подошел к ребенку на качелях во дворе дома на Новоугличском шоссе и пырнул его ножом в шею, стало известно ранее 4 июля. Мальчик получил ранение шеи, сейчас его оперируют.

По предварительным данным, мужчине на вид было около 50 лет.

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