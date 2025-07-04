Пырнувшего ножом ребенка на качелях россиянина задержали

СК: Задержан мужчина, пырнувший ножом ребенка на качелях в Сергиевом Посаде

Сотрудники полиции задержали мужчину 1990 года рождения, подозреваемого в покушении на жизнь девятилетнего ребенка в Сергиевом Посаде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном главке Следственного комитета (СК) России.

В ближайшее время его доставят на допрос в следственный отдел.

О неизвестном, который подошел к ребенку на качелях во дворе дома на Новоугличском шоссе и пырнул его ножом в шею, стало известно ранее 4 июля. Мальчик получил ранение шеи, сейчас его оперируют.

По предварительным данным, мужчине на вид было около 50 лет.

