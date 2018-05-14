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Названы методы США для недопущения избрания Путина

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Владимир Путин

США и другие западные страны с 2011 года пытались не допустить избрания Владимира Путина на пост президента России. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект доклада Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета.

«В Вашингтоне и других столицах хорошо понимали, что с учетом российских традиций и Конституции РФ главная битва за контроль над Россией происходит в период выборов главы нашего государства. (...) Попытки повлиять извне на желание большинства граждан РФ оставить В. Путина главой государства предпринимались задолго до международного политического кризиса 2014 года, выбора Дональда Трампа президентом США (2016 год) и провозглашения в американском федеральном законе (2017 год) России официальным противником коллективного Запада», — сообщил глава комиссии Андрей Климов.

По его словам, страны Запада пытались дискредитировать Путина и внести раскол в его окружение, а также сделать так, чтобы он оказался в изоляции. Климов уточнил, что всего комиссия выявила 10 видов внешнего вмешательства в российские выборы. В их числе «публичное навязывание извне» конкретных кандидатов в президенты, пропаганда и кибератаки на ресурсы ЦИК, а также проведение соцопросов за счет иностранного финансирования.

Предполагается, что доклад в 50 страниц представят Совету Федерации 30 мая.

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета работает с июня 2017 года. В марте она опубликовала доклад, в котором говорится, что США в период с 1946 по 2017 год не менее 120 раз вмешивались в дела 60 государств.

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