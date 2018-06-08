Рыжий Путин и поджарый Ким Чен Ын из воска насмешили толпу

Восковые фигуры Владимира Путина, Дональда Трампа и Ким Чен Ына, выставленные на китайской выставке, рассмешили толпу. На снимки обратило внимание издание The Sun.

Статуи появились на крупной Шанхайской торговой выставке по продаже оборудования и мебели для кухонь и ванных комнат. Посетители ярмарки высмеяли не слишком похожие на свои прототипы фигуры, сделанные в человеческий рост.

Фото: Sipa Asia / REX / Shutterstock 1 /3

Зрители отметили, что скульптору удалось передать знаменитую прическу и жесты Трампа, однако не его черты лица. В восковой статуе Путина их удивил рыжий цвет волос и бровей, а Ким Чен Ын, по их мнению, получился слишком худым.

Тем не менее бренду, выставившему статуи, удалось привлечь внимание к своему стенду, так как тысячи посетителей делали селфи с восковыми мировыми лидерами.

В октябре 2017 года пользователей сети ужаснула восковая фигура певицы Леди Гаги, выставленная в одном из перуанских музеев. Ее сравнили с инопланетным тараканом, надевшим кожу поп-исполнительницы, и бездомной, а также предложили уволить скульптора.

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