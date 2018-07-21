Подарок Путина Трампу проверили на безопасность

Футбольный мяч, который президент России Владимир Путин подарил своему коллеге Дональду Трампу во время саммита в Хельсинки, проверили на безопасность. Об этом сообщает Associated Press.

По словам сотрудников Секретной службы, это стандартная процедура проверки всех подарков президенту страны.

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Во время встречи 16 июля Путин вручил Трампу футбольный мяч со словами: «Что касается того, что мяч на нашей стороне по Сирии (...). Господин президент [Трамп] только что говорил, что мы успешно провели чемпионат мира по футболу. Вот хочу господину президенту этот мяч передать, теперь этот мяч на его стороне».

Американский лидер преподнес Путину майку российского хоккеиста Александра Овечкина, выступающего за американский клуб Washington Capitals.

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