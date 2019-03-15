США отказали Польше в военном усилении

США отказали Польше в увеличении военного присутствия в стране. Об этом пишет Gazeta Wyborcza со ссылкой на источники в польской дипломатии.

Собеседники газеты утверждают, что правительству страны не удалось уговорить Вашингтон создать постоянную военную базу на территории Польши. Как говорится в послании министерства обороны США польскому оборонному ведомству, то, что США могут предложить, «не совсем совпадает с ожиданиями Варшавы».

Как отмечает издание, сейчас в Польше дислоцированы 4,5 тысячи американских солдат и батальон Североатлантического альянса на военной базе в Бемово Писке, состоящий из военнослужащих США.

В январе эксперты брюссельского аналитического центра Friends of Europe рассказали, что Польша не доверяет европейским государствам НАТО и хочет получить прямую военную поддержку от США. Отмечалось, что Варшава обеспокоена возможной российской агрессией и не уверена, что европейские союзники смогут защитить страну.

В середине сентября президент Польши Анджей Дуда призвал Вашингтон направить в республику больше американских войск. До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом рассматривает возможность размещения в Польше постоянной американской базы. Ее предложили назвать «Форт Трамп», польские власти готовы потратить на ее создание миллиарды долларов.

В ответ Россия пригрозила принять меры, чтобы нейтрализовать угрозу.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



