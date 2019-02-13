Польша подписала контракт на американские ракетные комплексы

Польша подписала с США контракт на поставку американских ракетных комплексов HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System). В церемонии в Варшаве приняли участие польский премьер-министр Матеуш Моравецкий и американский вице-президент Майк Пенс. Об этом в среду, 13 февраля, сообщает РИА Новости.

Как отметил на мероприятии глава Минобороны Польши Мариуш Блащак, страна получит такие же ракеты, какие «используются сегодня самой мощной армией в мире — Армией США». По его словам, новое оружие обеспечит безопасность Польши и усилит ее боевые возможности.

По контракту Варшава получит 20 пусковых установок, боеприпасы, учебный и логистический пакеты. Его стоимость составляет 414 миллионов долларов. ТАСС отмечает, что закупка пройдет в рамках программы развития артиллерии, которая называется одним из приоритетов польского правительства. Ее общая стоимость оценивается в 2,1-2,7 миллиарда долларов.

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Ранее 13 февраля представитель Минобороны США Эрик Пахон сообщил, что Варшава и Вашингтон пока не достигли договоренности об увеличении числа американских военных в Польше, передавало агентство Reuters. По его словам, в настоящий момент продолжается обсуждение этой темы.

Переговоры с Вашингтоном длились несколько лет: Госдеп не одобрил первоначальную сделку объемом в 655 миллионов долларов, но в 2017 году утвердил ее в несколько урезанном виде.

HIMARS — многофункциональная реактивная система залпового огня, способная поражать цели на удалении до 300 километров. Ее ракетную часть производит фирма Lockheed Martin. С ней могут использоваться как обычные неуправляемые реактивные снаряды, так и управляемые боеприпасы и тактические ракеты различного назначения.

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