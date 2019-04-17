Названы вероятные сроки соглашения о военной базе США в Польше

Соглашение о создании американской военной базы на территории Польши может быть заключено уже к осени 2019 года. Об этом пишет Bloomberg.

По информации источников, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность посетить республику в случае подписания договора. В то же время до конца не ясно, поддерживает ли глава государства идею размещения базы, отмечает агентство.

В настоящий момент стороны продолжают переговоры. Представитель Совета национальной безопасности США Гарретт Маркис указал, что пока объявлять о каких-либо договоренностях рано. Пресс-секретарь президента Польши также подтвердил, что переговоры ведутся, однако приводить детали отказался.

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Источник Bloomberg при этом отметил, что нерешенными остаются в основном технические вопросы. В частности, сколько американских солдат будут направлены в Польшу, где именно они будут размещены, а также какое снаряжение привезут с собой.

В марте сообщалось, что США отказали Польше в увеличении военного присутствия в стране. Указывалось, что Варшаве не удалось уговорить Вашингтон создать постоянную базу на польской территории.

В январе эксперты отмечали, что Варшава не доверяет европейским государствам НАТО и хочет получить прямую военную поддержку от США.

Президент Польши Анджей Дуда призвал Вашингтон направить в республику больше американских войск осенью 2018-го. До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом рассматривает возможность размещения в Польше постоянной американской базы. Ее предложили назвать «Форт Трамп», польские власти готовы потратить на ее создание миллиарды долларов.

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