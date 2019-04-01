НАТО поможет Польше оплатить расходы на войска США

НАТО инвестирует четверть миллиарда долларов в инфраструктуру для американских вооружений в Польше. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

По его словам, блок решил вложить более 260 миллионов долларов в поддержку американских войск в центральной Польше. «Это позволит финансировать хранение и техническое обслуживание заранее установленной военной техники, что ускорит усиление в Европе», — заявил Столтенберг.

Генсек отметил, что решение — часть общего плана, согласно которому на проекты военной мобильности за последние четыре года направлено 2,3 миллиарда долларов.

В марте стало известно, что США отказали Польше в увеличении военного присутствия в стране. Указывалось, что правительству страны не удалось уговорить Вашингтон создать постоянную военную базу на польской территории.

В январе сообщалось, что Варшава не доверяет европейским государствам НАТО и хочет получить прямую военную поддержку от США.

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