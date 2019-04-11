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США временно разместят THAAD в Румынии

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Летом 2019 года США временно разместят в Румынии систему противоракетной обороны THAAD, чтобы обеспечивать оборону, пока идут технические работы над размещенным в республике комплексом Aegis Ashore. Об этом сообщается на сайте НАТО.

Aegis проходит запланированную ранее модернизацию. По словам авторов заявления, технические работы не добавят противоракетному комплексу атакующей мощности. Пока они проводятся, оборону НАТО по запросу самого альянса будет поддерживать американская система THAAD.

Пусковые установки, которые США развернули в Румынии и разворачивают в Польше, Россия считает нарушающими Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), так как они могут доставлять запрещенные им крылатые ракеты «Томагавк».

Terminal High Altitude Area Defense — подвижный комплекс ПРО наземного базирования, предназначенный для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности. 5 марта стало известно, что США развернули такой комплекс на территории Израиля с целью защиты его от Ирана.

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