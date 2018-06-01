США поторопят Германию с размещением своих ракет

Вооруженные силы США обсудили возможность развертывания в Германии систем противоракетной обороны. Главная цель — укрепления обороноспособности Европы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два осведомленных источника.

Собеседники агентства предположили, что, если такое решение будет принято, это негативно отразится на отношениях Вашингтона и Москвы и приведет к их обострению.

С необходимостью установки ПРО согласился немецкий высокопоставленный чиновник, имя которого агентство не называет. Он уверен, что на территории Европы должны быть размещены дополнительные радары, которые помогут лучше отслеживать и контролировать потенциальные угрозы, а также при необходимости использовать ракеты-перехватчики.

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Речь идет о системе ПРО THAAD. Несколько лет военное командование поднимало вопрос о размещении вооружения, но вопрос приобрел еще большую актуальность после того, как США вышли из иранской ядерной сделки, указал глава некоммерческой организации «Альянс в поддержку ПРО» Рики Эллисон. В американском Минобороны подчеркнули, что решение на этот счет пока не принято.

В настоящее время такие системы состоят на вооружении США, Южной Кореи, ОАЭ и Японии.

8 мая Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения по иранской ядерной программе — сделки, которая накладывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН и ограничительных мер, которые ранее вводили США и ЕС. Американский президент пообещал не только вернуть старые санкции, но и ввести новые, если Иран «решит воплотить свои ядерные амбиции».

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Тегеран и шесть стран-посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) договорились об условиях иранской ядерной программы летом 2015 года.

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