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Япония защитится от Китая крылатыми ракетами большой дальности

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Министерство обороны Японии планирует создать крылатые ракеты с дальностью действия 400 километров, которыми оснастят истребители ВВС для сдерживания кораблей предполагаемого противника вне зоны поражения вражеского ПВО. Это будет первая разработка подобного рода в стране, пишет газета Yomiuri Shimbun.

Япония планирует применить новые ракеты в первую очередь в случае «военной экспансии Китая», которую в стране рассматривают как реальную угрозу.

В 2017 году в Японии была сконструирована сверхзвуковая крылатая ракета ASM3 класса «воздух—земля», скорость которой равна трем числам Маха, а радиус действия — около 200 километров. Закупки ASM3 были отложены, так как ее эффективность была поставлена под сомнение из-за укрепления военной мощи Китая. Однако теперь именно на ее базе японские военные хотят создать новую разработку с улучшенными скоростными характеристиками и увеличенной в два раза дальностью полета. Ожидается, что средства на реализацию проекта будут заложены в бюджет страны на 2020 год.

Ранее сообщалось, что в 2019 году Япония потратит рекордную сумму на оборону — 47 миллиардов долларов. Общий госбюджет страны на этот год — 912 миллиардов. Увеличение военных расходов связано с планами противостоять Китаю через укрепление противоракетную оборону и развертывание самолетов-невидимок.

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