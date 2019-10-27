Поклонская сравнила западные страны с Россией в 90-е

Западные страны не способны самостоятельно определять внешнюю политику и напоминают Россию в 1990-е годы. Такое мнение высказала депутат Госдумы Наталья Поклонская в своем Telegram-канале, комментируя заявление бывшего посла Австрии в России Фридриха Бауэра об антироссийских санкциях.

По словам Поклонской, Соединенные Штаты развязывают экономические и политические войны с собственными союзниками, а те боятся проводить суверенную политику. «Россия переживала нечто подобное в 90-е годы, когда все решения нужно было согласовывать с "советником": он лучше тебя знает, что и как нужно делать», — написала она.

Депутат отметила, что такая история заканчивалась печально, и выразила надежду, что здравый смысл поможет суверенным государствам «выбраться из клуба #ВалиВсеНаРоссию».

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27 октября Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций нужна единая группа стран Евросоюза, которая поддержит это решение. По его словам, большинство стран ЕС до сих пор выступают против даже пошаговой отмены ограничительных мер. Он признался, что многие государства не рады санкциям, например, Австрия, Италия и отчасти Германия, однако отменить их не так просто.

Первые санкции против Москвы были введены в 2014 году после вхождения Крыма в состав России. Киев, США и ряд западных стран считают присоединение полуострова незаконным. Меры экономического воздействия неоднократно продлевались. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из стран, поддержавших санкции.

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