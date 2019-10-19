Медведев нашел плюсы в санкциях Евросоюза

Санкции ЕС и ответные меры Москвы стали позитивным процессом для российских и сербских аграриев. Об этом во время визита в Белград заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

По его словам, экономические ограничения позволяют наращивать сотрудничество между двумя странами. Медведев отметил, что в России всегда были популярны сербские продукты, которые после введения санкций во многом заменили на рынке продовольствие из других европейских стран.

«Санкцкии это не очень хорошо, и рано или поздно это все закончится. Но если говорить о наших аграриях, я имею в виду и российских, и сербских, это хорошо. И они просят нас, чтобы такой режим сохранялся как можно дольше», — добавил премьер.

Ранее, 18 октября, сообщалось, что Медведев прибыл в Сербию, где празднуют 75-летие освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. Вместе с членами российской делегации он посетил парад военной техники на аэродроме Батайница.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru