Медведев нашел плюсы в санкциях Евросоюза

Санкции ЕС и ответные меры Москвы стали позитивным процессом для российских и сербских аграриев. Об этом во время визита в Белград заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.
По его словам, экономические ограничения позволяют наращивать сотрудничество между двумя странами. Медведев отметил, что в России всегда были популярны сербские продукты, которые после введения санкций во многом заменили на рынке продовольствие из других европейских стран.
«Санкцкии это не очень хорошо, и рано или поздно это все закончится. Но если говорить о наших аграриях, я имею в виду и российских, и сербских, это хорошо. И они просят нас, чтобы такой режим сохранялся как можно дольше», — добавил премьер.
Ранее, 18 октября, сообщалось, что Медведев прибыл в Сербию, где празднуют 75-летие освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. Вместе с членами российской делегации он посетил парад военной техники на аэродроме Батайница.