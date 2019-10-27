В Австрии назвали условие отмены санкций против России

Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр рассказал РИА Новости, что для отмены антироссийских санкций нужна единая группа стран Евросоюза, которая поддержит это решение.

Бауэр отметил, что большинство стран ЕС до сих пор выступают против даже пошаговой отмены ограничительных мер. Он признался, что многие государства не рады санкциям, например, Австрия, Италия и отчасти Германия, однако отменить их не так просто.

«Кто-то один мог бы встать и сказать: "Я в этом не участвую". Тогда санкциям придет конец, но вместе с ними — и тому, кто это скажет. Поэтому никто и не может отважиться. Нужна группа стран», — считает дипломат.

Бауэр добавил, что с одной стороны санкции вредят России, а с другой — идут на пользу. В частности, на российском рынке стало больше продукции, которая произведена внутри страны. По его словам, антироссийские меры наносят ущерб и Европе, однако США от этого ничего не теряют.

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