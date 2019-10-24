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В Германии решили судьбу антироссийских санкций

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Бундестаг отклонил предложение оппозиционных политиков отменить санкции против России. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующую идею выдвинули партии «Левые» и «Альтернатива для Германии». Они предлагали не продлевать антироссийские санкции и вести политику кооперации, а не конфронтации с Россией. Комитет по международным делам изначально рекомендовал оба предложения к отклонению. Против изменения политики с Москвой выступили 535 депутатов, за — 75.

Представитель блока правоцентристских политических партий «Союз» Николас Лебель согласился с тем, что Европе нужна своя стратегия по отношениям с Россией, которая опирается на диалог, а не максимальное давление. По его словам, стратегия противостояния с Москвой, предложенная США, привела к дальнейшей эскалации, однако стратегия умиротворения также не принесла положительных результатов. Политик заключил, что Берлин ведет политику диалога, но «с настойчивостью и силой продвигает свое видение».

Немецкие политики неоднократно заявляли, что антироссийские санкции вредят экономике страны. В частности, депутат Клаус Эрнст отмечал, что антироссийские санкции вредят бизнесу в Германии, ведут к переориентации России на экономическое взаимодействие с Китаем и являются бесполезными. Ограничительные меры в отношении Москвы критиковали давний противник антироссийских санкций председатель комиссии бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст и исполнительный директор Восточного комитета экономики страны Михаэль Хармс.

В октябре этого года в институте мировой экономики рассказали об ущербе стран Запада от антироссийских санкций. Тогда сообщалось, что Германия ежемесячно теряет почти 700 миллионов долларов.

Первые санкции против Москвы были введены в 2014 году после вхождения Крыма в состав России. Киев, США и ряд западных стран считают присоединение полуострова незаконным. Меры экономического воздействия неоднократно продлевались. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из стран, поддержавших санкции.

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