Меркель оценила снятие санкций с России из-за «формулы Штайнмайера»

Говорить о снятии санкций с России на фоне подписания «формулы Штайнмайера» рано. Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила журналистам в Берлине, сообщает РИА Новости.

По ее словам, прогресс по разрешению конфликта на Украине достигнут, однако впереди будет еще много шагов. «Это то, что можно сейчас сказать, а не то, что мы уже можем снимать санкции», — добавила она.

В то же время Меркель отметила, что подписание документа создало предпосылки для проведения саммита в «нормандском формате» на уровне глав государств и правительств. Канцлер указала, что стороны хотят назначить дату и провести встречу в Париже.

Ранее сообщалось, что Евросоюз поддержал подписание документа.

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1 октября участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера» по мирному урегулированию. Она определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях непризнанных республик.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что парламент страны разработает закон об особом статусе, в котором позднее используют формулировку. Он также отметил, что выборов на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР под дулом автоматов не будет.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. В феврале 2015 года лидеры четырех стран согласовали в Минске документ, предусматривающий в том числе введение режима прекращения огня и законодательное закрепление особого статуса региона.

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