В Германии пожаловались на убытки от антироссийских санкций

Почти половина ущерба от антироссийских санкций приходится на страны, которые ввели ограничения. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на исследование Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлиана Хинца из Кильского института мировой экономики.

По их данным, общие потери от экономических санкций составляют четыре миллиарда долларов. 45 процентов ущерба приходится на страны Запада, остальное — на Россию. Больше всего от экономических ограничений страдает Германия, которая ежемесячно теряет почти 700 миллионов долларов, отмечает издание.

Также авторы исследования выяснили, что французские компании так и не смогли компенсировать потери от санкций за счет экспорта в другие страны.

В 2014 году по итогам референдума в состав России вошел Крым. Украина и ряд других стран считают присоединение полуострова незаконным, однако Москва отвергает все обвинения. В том же году страны ЕС, а также США и другие страны ввели против России экономические санкции. Сперва их связали с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из стран, поддержавших санкции. Запад связывает отмену мер с выполнением минских соглашений — комплекса мер по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины.

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