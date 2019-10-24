Германия потеряла сто миллиардов долларов из-за санкций против России

Немецкие предприятия потеряли более ста миллиардов долларов за время действия европейских санкций в отношении России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на парламент ФРГ.

Член комитета Бундестага ФРГ по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Вальдемар Гердт рассказал, что парламентарии рассматривают вопрос о возмещении нанесенного предприятиям ущерба. Также фракция Гердта выступает за отмену ограничений и пересмотре отношений с Россией. Депутат усомнился в том, что предложение АдГ примут, но отметил, что инициатива была рассмотрена во втором чтении.

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Издание сообщает, что данные Федеральной таможенной службы (ФТС) показывают сокращение торговли России и Германии после санкций. В 2014 году она составляла около 70 миллиардов долларов, а в конце 2015 года упала до 45. В 2018-м наблюдался рост товарооборота до 59 миллиардов долларов.

В октябре этого года в институте мировой экономики рассказали об ущербе стран Запада от антироссийских санкций. Тогда сообщалось, что Германия ежемесячно теряет почти 700 миллионов долларов.

Первые санкции против Москвы были введены в 2014 году после вхождения Крыма в состав России. Киев, США и ряд западных стран считают присоединение полуострова незаконным. Меры экономического воздействия неоднократно продлевались. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из стран, поддержавших санкции.

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