Решение бундестага отклонить предложение фракции левых о начале смягчения антироссийских санкций обернется для Германии новыми экономическими потерями, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«ФРГ уже потеряла более 100 миллиардов евро в результате санкций», — написал он.

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Сенатор отметил, что в Берлине пока не готовы отказаться от убыточной политики.

Накануне депутаты немецкого бундестага отклонили предложение оппозиционных политиков отменить санкции против России, а также вести политику «кооперации, а не конфронтации» с Москвой.

Немецкие политики неоднократно поднимали вопрос о вреде санкционного давления на экономику страны. В частности, депутат Клаус Эрнст указывал на потери немецкого бизнеса. С критикой ограничительных мер выступал также председатель комиссии бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

В середине октября в институте мировой экономики сообщили, что в результате действия антироссийских санкций ежемесячные убытки Германии составляют почти 700 миллионов долларов.

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