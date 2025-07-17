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12:43, 17 июля 2025Россия

Российские войска заняли населенный пункт в Харьковской области

Минобороны отчиталось о взятии под контроль Дегтярного в Харьковской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска заняли населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о селе Дегтярное в Харьковской области, где боевые действия ведут подразделения группировки войск «Север». Военнослужащим, помимо того, удалось нанести поражение украинским войскам в районах населенных пунктов Рыжевка, Варачино, Павловка, Кондратовка в Сумской области, а также Волчанск, Гатище и Тихое в Харьковской области.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки лишились до 160 бойцов, боевой бронированной машины, пяти артиллерийских орудий, среди которых была самоходная немецкая гаубица Panzerhaubitze 2000, а также восьми автомобилей.

Ранее стало известно, что десантно-штурмовой полк «Скала», который считается элитным подразделением ВСУ понес значительные потери в Харьковской области. Это подразделение, срочно переброшенное из Львовской области, понесло значительные потери в районе Мелового.

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