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12:45, 17 июля 2025Ценности

Жена Канье Уэста показала полуобнаженную грудь в откровенной позе

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @biancacensori

Австралийский дизайнер Бьянка Цензори показала откровенный кадр. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя жена популярного американского рэпера Канье Уэста предстала на размещенном снимке в светлом парике и белом коротком наряде с глубоким декольте. При этом она приняла откровенную позу, встав на четвереньки и продемонстрировав полуобнаженную грудь.

В описании к публикации знаменитость отметила, что данное фото было сделано в октябре 2024 года в Японии. Его автором стал сам Уэст.

Ранее Бьянка Цензори поделилась снимком, на котором попозировала в прозрачном топе.

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