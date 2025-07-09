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10:39, 9 июля 2025Ценности

Жена Канье Уэста показала на камеру грудь в прозрачном топе

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @biancacensori

Австралийский дизайнер Бьянка Цензори показала новое откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя жена американского рэпера Канье Уэста предстала на размещенном кадре в капроновых колготках и прозрачном топе, сквозь ткань которого просвечивала ее обнаженная грудь. Цензори позировала в светловолосом парике, стоя на коленях.

Автором фотосессии стал возлюбленный знаменитости, уточнила она в описании к посту.

В июне папарацци сняли Цензори у отеля Chateau Marmont в Лос-Анджелесе. Возлюбленная музыканта попала в объективы фотокамер в прозрачном наряде и с неожиданной вещью в руках.

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