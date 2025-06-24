Папарацци сняли Бьянку Цензори без бюстгальтера и с неожиданной вещью в руках

Папарацци сняли жену американского рэпера Канье Уэста, австралийского дизайнера Бьянку Цензори, без бюстгальтера и с неожиданной вещью в руках. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

30-летнюю супругу музыканта запечатлели у отеля Chateau Marmont в Лос-Анджелесе. Так, она попала в объективы камер в прозрачном наряде черного цвета. На размещенных кадрах видно, что Цензори распустила волосы и несла в руках розовую игрушку.

Ранее сообщалось, что Бьянка Цензори прогулялась по Нью-Йорку в откровенном бикини. Тогда архитектора заметили в бюстгальтере и трусах, которые полностью состояли из съедобных конфет.