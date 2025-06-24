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11:44, 24 июня 2025Ценности

Папарацци сняли Бьянку Цензори без бюстгальтера и с неожиданной вещью в руках

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: dailymail.co.uk

Папарацци сняли жену американского рэпера Канье Уэста, австралийского дизайнера Бьянку Цензори, без бюстгальтера и с неожиданной вещью в руках. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

30-летнюю супругу музыканта запечатлели у отеля Chateau Marmont в Лос-Анджелесе. Так, она попала в объективы камер в прозрачном наряде черного цвета. На размещенных кадрах видно, что Цензори распустила волосы и несла в руках розовую игрушку.

Ранее сообщалось, что Бьянка Цензори прогулялась по Нью-Йорку в откровенном бикини. Тогда архитектора заметили в бюстгальтере и трусах, которые полностью состояли из съедобных конфет.

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