Спасающиеся от паводка коровы из российского села забрались на холм и попали на видео

В Якутии коровы забрались на холм, чтобы спастись от паводка

В якутском селе Оймякон коровы забрались на холм, чтобы спастись от паводка. Животные попали на видео, его опубликовала в Telegram-канале местная жительница.

На кадрах видно, как около десятка коров сбиваются в плотную кучу на небольшом островке земли, полностью окруженном водой. Автор ролика отметил, что животных не кормили и не доили.

Село Оймякон, или «полюс холода», затопило накануне. Ранее сообщалось, что от воды также пострадали несколько соседних населенных пунктов. Вышедшая из берегов река Индигирка затопила множество построек, в том числе жилые дома, которые некоторым жителям пришлось покинуть. Повреждены не менее 73 жилых дома, в районе введен режим ЧС.