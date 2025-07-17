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12:46, 17 июля 2025Экономика

Спасающиеся от паводка коровы из российского села забрались на холм и попали на видео

В Якутии коровы забрались на холм, чтобы спастись от паводка
Александра Качан (Редактор)

Кадр: Telegram-канал «Маргарита Нифонтова»

В якутском селе Оймякон коровы забрались на холм, чтобы спастись от паводка. Животные попали на видео, его опубликовала в Telegram-канале местная жительница.

На кадрах видно, как около десятка коров сбиваются в плотную кучу на небольшом островке земли, полностью окруженном водой. Автор ролика отметил, что животных не кормили и не доили.

Село Оймякон, или «полюс холода», затопило накануне. Ранее сообщалось, что от воды также пострадали несколько соседних населенных пунктов. Вышедшая из берегов река Индигирка затопила множество построек, в том числе жилые дома, которые некоторым жителям пришлось покинуть. Повреждены не менее 73 жилых дома, в районе введен режим ЧС.

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