В России затопило самую холодную точку страны

В России паводок пришел в село Оймякон в Якутии

В Якутии паводок пришел в «полюс холода» — село Оймякон. Его отрезало от цивилизации, сообщает «Подъем».

Кроме самой холодной точки страны были также затоплены несколько соседних населенных пунктов. Вышедшая из берегов река Индигирка затопила магазины, поврежденными оказались мосты и дороги, в также дома, которые некоторым жителям пришлось покинуть. Всего, по последним данным властей, от наводнения пострадало 73 жилых дома. В районе введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Глава Оймяконского улуса Александр Оконешников рассказал, что часть жителей эвакуировались в пункты временного размещения, другие поселились у родственников. В настоящее время вода убывает из села Сордоннох и медленно идет на спад в Оймяконе. «Муниципальная дорога отрезана, это села Оймякон и Сордоннох. Пока продуктов питания на семь дней хватает», — сообщил он, добавив, что в поселок Оймякон прилетел борт спасателей.

В селе был паводок в 2017 году, однако не такой силы, рассказал Оконешников. Причиненный природой ущерб и размер компенсации жителям будут оцениваться после спада паводка, добавил он.

Оймякон — небольшое село на востоке Якутии, которое считается полюсом холода Северного полушария. Самая низкая температура здесь была зафиксирована 6 февраля 1933 года и составила минус 67,7 градуса.

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