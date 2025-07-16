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13:45, 16 июля 2025Экономика

В Подмосковье засыпало поселок

В Подмосковье после ливней засыпало СНТ «Коммунар» у Киевского шоссе
Мария Черкасова

Кадр: «Подъём»

В Подмосковье после ливней 15 июля засыпало подступ к части домов садового некоммерческого товарищества (СНТ) «Коммунар» в Наро-Фоминском районе. Об этом сообщает «Подъем».

Поселок расположен у Киевского шоссе. Председатель СНТ Александр Пожогин рассказал изданию, что изначально кучи песка на расстоянии около трех метров от домов появились из-за реконструкции трассы. Жители и до дождей жаловались на строителей дороги, но ничего не изменилось. Теперь, с приходом ливня, некоторые оказались попросту заблокированы у себя дома. Пострадали около пяти домов, рассказал Пожогин. Экстренные службы не смогут подъехать к зданиям, если их вызовут, добавил он.

Пока жители пытаются справиться с проблемой самостоятельно. «Начали откапываться, калитку откопали одну, но там слишком много песка», — рассказал председатель. В настоящее время удалось дождаться только представителей строительного контроля, которые оценивают ситуацию.

Ранее стало известно, что тропический ливень в Москве привел к заливу высотного дома на Алтуфьевском шоссе. Жители пожаловались, что дождевая вода просочилась через восемь этажей — с 22-го по 15-й.

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