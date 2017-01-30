Topshop подобрал невестам наряды для бюджетной свадьбы

Британская компания Topshop готовится запустить в продажу линейку свадебных платьев по бюджетным ценам. Об этом в понедельник, 30 января, сообщает Harper's Bazaar.

Ожидается, что на полках магазинов одежда появится в апреле. Цены на свадебные платья будут начинаться от 440 долларов, наряды для подружек невест обойдутся в 100 долларов. Какие именно фасоны войдут в коллекцию, пока не сообщается.

Topshop — британский бренд, под которым продается женская и мужская одежда, а также нижнее белье и бижутерия. В настоящее время входит в состав компании Arcadia Group, которая является собственностью британского миллиардера Филипа Грина.

Весной 2016 года в Topshop появилась коллекция одежды для «особых случаев». В линейку вошли несколько моделей платьев. При их создании дизайнеры использовали кружево, ткань ламе и бахрому.