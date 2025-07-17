Разработан способ предсказать инфаркт и инсульт за 10 лет

Cardiovasc Diabetol: ИИ определяет риск инфаркта и инсульта по фото глазного дна

Обычная цифровая фотография глазного дна может с высокой точностью предсказать риск инфаркта или инсульта в ближайшие 10 лет. Международная группа ученых из Университета Данди разработала систему анализа таких снимков с помощью искусственного интеллекта, способную определить индивидуальный риск сердечно‑сосудистых заболеваний всего за доли секунды. Результаты работы опубликованы в Cardiovascular Diabetology.

Алгоритм выявляет характерные изменения сосудов — сужение, блокировки или повреждения, которые отражают состояние сердечно‑сосудистой системы. В исследовании участвовали более 1 200 человек: те, у кого ИИ фиксировал наибольший рост риска между двумя обследованиями с разницей в три года, имели на 54 процента более высокую вероятность проблем с сердцем и сосудами.

Точность прогноза по одному только снимку глазного дна достигла 70 процентов, а при сочетании с традиционной оценкой факторов риска и генетическими тестами — 73 процента. Ученые считают, что подобные технологии могут стать частью рутинных проверок здоровья, например, во время стандартных осмотров у офтальмолога.

По словам авторов, такой подход позволит раньше выявлять группы риска и вовремя назначать профилактические меры — от изменения образа жизни до приема препаратов, снижая число инфарктов и инсультов в будущем.

Ранее ученые раскрыли способ снизить риск инсульта: регулярное употребление обычной воды оказалось связано с меньшей вероятностью развития этого заболевания.