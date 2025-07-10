Простая привычка помогла снизить риск инсульта

JSCD: Употребление 1,4 литра воды в день снижает риск инсульта

Регулярное употребление простой воды может снизить риск инсульта — к такому выводу пришли американские исследователи, проанализировав данные более 29 тысяч человек из национального опроса NHANES за 1999–2020 годы. Работа опубликована в Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.

Ученые обнаружили: связь между количеством выпиваемой воды и риском инсульта имеет форму L-образной кривой. Наиболее выраженное снижение риска наблюдалось у тех, кто пил до 1,4 литра воды в день — дальше эффект выравнивался. У тех, кто не дотягивал до этого порога, вероятность инсульта была заметно выше.

Даже после учета других факторов (возраст, вес, диабет, давление, уровень холестерина и т.д.), эта зависимость сохранялась. Ученые подчеркивают: достаточное потребление воды помогает крови лучше циркулировать, снижает воспаление и уменьшает риск тромбообразования — а это ключевые факторы в профилактике инсульта. Однако переизбыток воды не усиливает защитный эффект.

Авторы призывают учитывать водный режим как часть профилактики инсульта и планируют продолжить исследование — в том числе на других группах населения.

Ранее ученые сообщили, что комбинированные оральные контрацептивы могут втрое повышать риск криптогенного инсульта у молодых женщин. Особенно уязвимы оказались те, у кого уже есть сосудистые факторы риска.