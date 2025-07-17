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12:47, 17 июля 2025Россия

Российские военные заняли новый населенный пункт в Запорожской области

МО РФ: ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Каменское в Запорожской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) заняли новый населенный пункт в Запорожской области — село Каменское. Об этом сообщили в Минобороны России.

Бои за населенный пункт вели бойцы подразделений группировки войск «Днепр». По данным оборонного ведомства, им удалось улучшить тактическое положение на линии фронта.

На этом направлении российским военным удалось нанести поражение двум механизированным, одной горно-штурмовой бригаде и бригаде теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, бойцам группировки удалось продвинуться в районе еще четырех населенных пунктов в Запорожской области — Белогорья, Новоданиловки, Степового и Новоандреевки.

Потери ВСУ составили более 65 солдат, а также несколько единиц техники, среди которой — восемь автомобилей, артиллерийское орудие и шесть станций радиоэлектронной борьбы. Также были уничтожены четыре склада боеприпасов противника и два склада материальных средств.

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