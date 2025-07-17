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12:46, 17 июля 2025Экономика

Азиатский союзник США впервые за два года купил российскую нефть

Минфин Японии: Июньские поставки российской нефти достигли 25 миллионов долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В июне 2025 года Япония импортировала российской нефти на 25,3 миллиона долларов. Об этом сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на министерство финансов этого союзника США в Азии.

До этого, с февраля 2023 года, Япония воздерживалась от приобретения этого российского энергоносителя. Однако в начале лета по просьбе министерства экономики было решено купить в РФ 70 тысяч тонн нефти. При этом в первом полугодии импорт российского СПГ снизился на 3,3 процента, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, на 12,3 процента сократился импорт угля.

Рост показали поставки российских цветных металлов (плюс 20,1 процента), зерновых (плюс 33,9 процента), овощей (плюс 23,4 процента), а также рыбы и рыбной продукции (плюс 7,8 процента). В свою очередь, Япония на 426 процентов увеличила экспорт в РФ пластика и на 43,1 процента — медицинских товаров. Поставки компьютеров и их комплектующих увеличились на 385,7 процента, резины — на 26,2 процента, бумаги — на 10,1 процента.

Ранее посол Японии в России Акира Муто заявил, что японские компании, ушедшие из России после 2022 года, смогут вернуться лишь после завершения боевых действий на Украине.

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