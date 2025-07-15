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10:59, 15 июля 2025Экономика

Названо главное условие для возвращения японских компаний в Россию

Посол Японии в Москве Муто: Фирмы смогут вернуться после окончания конфликта
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Японские компании, покинувшие российский рынок после 2022 года, смогут рассмотреть вариант возобновления бизнес-деятельности только после завершения боевых действий на Украине. Об этом заявил посол азиатской страны в Москве Акира Муто, его слова приводит ТАСС.

В настоящее время их возвращение в Россию представляется маловероятным, так как подобного рода шаги могут понести за собой репутационные и санкционные риски, отметил дипломат. Однако в среднесрочной перспективе такая возможность сохраняется. При этом вопрос возобновления деятельности в РФ будет рассматриваться каждой компаний отдельно, подчеркнул Муто.

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Посол также отметил значительную роль США в качестве посредника в разрешении конфликта на Украине. Для скорейшего прекращения огня необходимо взаимодействие не только участников боевых действий (Москвы и Киева), но также западных партнеров в лице Евросоюза и других стран-участниц «Большой семерки» (G7). «Нужен диалог между американским и российским лидерами, и этому должны способствовать другие страны G7», — заключил Муто.

Ранее он заявил, что вопреки санкционному давлению на российском рынке после 2022 года остались в общей сложности более 120 компаний из Японии. Большинство из них ведут свою деятельности на территории крупнейших регионов — Москвы и Московской области. Главным же условием для возвращения ушедших из России японских компаний дипломат назвал скорейшее завершение «прискорбной войны» на Украине.

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