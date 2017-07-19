Ульяновский губернатор выступил за замену брака «семейным союзом»

В Семейном совете Ульяновской области предложили обратиться к федеральным властям с просьбой заменить понятие «брак» на «семейный союз». Об этом написал в Twitter губернатор региона Сергей Морозов.

Глава области поддержал идею земляков.

В мае кандидат в муниципальные депутаты Барнаула Марина Чаузова предложила переименовать город в Путинград для того, чтобы он встал с колен и всесторонне развивался. «И люди добрее станут, и бюджет города будет достаточным», — отметила Чаузова.

В марте сообщалось, что в рабочей группе по подготовке законопроекта о российской нации пришли к выводу о «неготовности общества воспринять идею единой нации». В связи с этим документ получит более нейтральное название.