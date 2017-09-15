Интернет и СМИ
 

Педофилы научились использовать еду для совращения детей

Перейти в «Мою Ленту»

Ирландские педофилы имитируют страницы фастфуд-брендов в соцсетях и устраивают эротические творческие конкурсы для подписчиков. Об этом сообщает сайт The Irish Mirror.

Злоумышленники предлагают якобы подарить бесплатный заказ их любимого блюда за выполнение нескольких условий. Для этого жертвам предлагается устроить эротическую фотосъемку и отправить ее результаты администратору. Так, один из злоумышленников вынудил девочку раздеться до нижнего белья и записать ролик с «липсингом» — беззвучное караоке, подпевание любимым песням одним лишь движением губ, снятое на видеокамеру.

Эксперт по безопасности в социальных сетях и судебный психолог доктор Морин Гриффин (Maureen Griffin) рассказала, что педофилы больше не ищут личных встреч с детьми, ведь социальные сети дали им все инструменты для интернет-сталкинга и дистанционного производства запрещенного контента с участием несовершеннолетних. И для своих виртуальных друзей дети готовы делать то, на что не решились бы в реальной жизни, — например, танцевать в одном белье.

«Более 400 девушек "дружили" и регулярно общались с известным осужденным секс-преступником, который не изводил своих жертв реальным преследованием, а просто втирался в доверие и собирал их личные снимки, снимки их друзей и фотоотчеты с "пижамных" вечеринок», — сообщила доктор Гриффин.

Она предупредила, что любой сайт, ориентированный на детей и подростков, будет активно использоваться взрослыми с нездоровыми интересами в своих целях.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Sick paedophiles pretending to be chicken nuggets online to lure Irish school kids
Россиянка рассказала о своем романе и браке с украинским маньяком-педофилом
Житель Коми предстанет перед судом за показ порно детям в лифте
Родители на Дальнем Востоке били своих пятерых детей и показывали им порно
Последние новости
МВФ возмутил рост зарплат на Украине
РПЦ предложила установить монополию на слово «православный»
На заводе в Белгороде обещали разобраться с историей о голове голубя в консервах
Тиллерсон заявил об исходящей от КНДР мировой угрозе
Педофилы научились использовать еду для совращения детей
Из-за сильного ветра в Москве пострадали шесть человек  
В Израиле выходец с Украины перепутал соотечественницу с русской и избил
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ21:4812 сентября
Иван Ургант

Покидались пометом: Ургант рассорился с Соловьевым

Что стоит за конфликтом двух главных звезд российского телевидения
13:28Сегодня

Пользователи крупнейшей наркоплощадки сообщили о массовой краже денег

13:16Сегодня

Журналист «Комсомолки» выпил перед интервью об алкоголизме

16:1914 сентября

Тиньков записал видеообращение блогерам из «Немагии» после обысков

Интернет и СМИ00:06Сегодня

Глубже даркнета

Что скрывается в самой анонимной сети мира
08:19Сегодня

Преступник затроллил полицейских под объявлением о своем розыске

07:08Сегодня

В сети опешили от фотографии сосков Марио

18:2014 сентября

Никифоров встал на защиту «Лаборатории Касперского» после обвинений в шпионаже

Интернет и СМИ00:0728 августа

Даркнет здорового человека

В скрытых уголках сети водятся не киллеры и наркоманы, а задроты и кошатники
02:32Сегодня

Россия обогнала Европу по интересу к порно с трансгендерами

00:15Сегодня

Журнал Focus извинился за оскорбление Путина

15:4614 сентября

СМИ поверили в новую встречу Поклонской и Учителя

Россия
«Мучение, а не жизнь»
Куда может завести дискуссия об ответственности за рождение больных детей
11 сентября 2017. Волонтеры во время уборки мусора на берегу озера Байкал в рамках ключевой акции всероссийского экологического волонтерского марафона En+ Group "360 минут". Волонтеры очистили от мусора 86 км побережья озера Байкал. Владимир Байкальский/ТАССБратство Байкала
Как инициатива сотни добровольцев превратилась в крупнейшее экодвижение
Сергей УдальцовГотовьтесь, пацаны
Сергей Удальцов посидел, отдохнул и вновь взялся за старое
РПЦ предложила установить монополию на слово «православный»
Депутат Лебедев извинился перед матерью безрукой девочки
Две финские компании задумались о расширении производства в Подмосковье
ЦИК подтвердил легитимность итогов выборов на Кубани
Все материалы
Мир
«Увидел чеченца и понял — будут унижать»
Бежавший в Германию российский гей захотел дать эмиграции задний ход
Полиция идентифицировала подозреваемого в атаке в лондонском метро
Тиллерсон заявил об исходящей от КНДР мировой угрозе
Der Совок
Почему немцы хотят вернуться в прошлое
Members of the Philippine National Police Special Action Force ride on a truck in Iligan, as government forces continue their assault against insurgents from the Maute group, who have taken over large parts of Marawi City, Philippines June 24, 2017. REUTERS/Jorge Silva TPX IMAGES OF THE DAYОй, джихад!
Высмеивающий США Дутерте не может навести порядок у себя в стране
Полиция в США остановила ехавшего на газонокосилке мэра с пивом в руках
Полиция Бирмингема задержала вооруженного ножом мужчину
Все материалы
Бывший СССР
На рідну мову
Новый украинский закон об образовании обидел европейских соседей
В ЛНР задержали пятерых подозреваемых в организации июльских взрывов
Украинца с почти 500 трикотажными шапками задержали на границе с Россией
Порошенко предложил создать группу «друзей деоккупации Крыма»‍
Назарбаев пожаловался на искажение казахского языка кириллическим алфавитом
Украинец переплыл Дунай ради работы в Румынии
Порошенко придумал срок возвращения Крыма в состав Украины
Все материалы
Финансы
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
Белоруссия получила от Москвы 700 миллионов долларов
И снова опустили
Почему россиянам стоит забыть о пенсиях
Альфа-банк профинансирует строительство траулеров
Reuters сообщил о полном запрете торговли криптовалютами в Китае
Минфин озвучил прогноз по росту цен до конца года
ЦБ улучшил прогноз по экономике России
Все материалы
Бизнес
Простая радость трат
Рассказ об аутлете Offprice, выросшем за два с половиной года в семь раз
Дмитрий Серёгин: Приближение побочных эффектов
Как поправки в закон о торговле сказались на ретейле и покупателях
«Потребности клиентов вынуждают нас стать event агентством»
Директор Ministerstvo Catering Company Геннадий Хохряков о специфике работы в России
Китайская Lifan начнет продавать в России две новые модели
Доля российских лекарств в сегменте жизненно важных превысила 80 процентов
В Минтрансе задумались об увеличении штрафов за курение в поездах
Российскому рынку дженериков предсказали закат в ближайшие два года
Все материалы
Силовые структуры
Преждевременная эвакуация
Кто стоит за волной телефонного терроризма в России
На донышке
Какие криминальные тайны скрыты в российских водах
Фото с места происшествияБойцы «Христианского государства»
Жертвы православных экстремистов просят помощи у ФСБ
ЦИК сообщил о количестве уголовных дел по итогам выборов 10 сентября
СМИ сообщили об отстранении от должности главы красноярского СК
По делам о телефонном терроризме задержаны подростки-подражатели
Майора уволят из полиции за избиение официантки в московском ресторане
Все материалы
Наука и техника
Минус почка
Apple показала новые iPhone и фекальные эмодзи
Космический пельмень
Раскрывшая тайны Сатурна миссия закончится катастрофой
День Х
Три iPhone и много приятных бонусов c презентации Apple
Найден самый древний сложный организм
Станция Cassini уничтожена
Европа откажется от российских ракет «Союз-СТ-Б»
Шнобелевскую премию вручили за «вагинальную» музыку и жидких котов
Все материалы
Спорт
Правый коронный, правый похоронный
Однорукий боец бросает вызов UFC
Хоккеистам из ВХЛ запретили послематчевые рукопожатия
Российские пляжные футболисты забили дважды за 33 секунды и обыграли украинцев
Боец UFC рассказал о готовности умереть в поединке
В сети появилось видео с откровениями Роналду в суде
В еврокубках впервые сыграл клуб без европейцев в стартовом составе
Футболист московского «Арарата» озвучил свою зарплату
Все материалы
Культура
Пока не родила
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «мамы!» до «Мадам»
А убийца — садовник
Почему Агата Кристи, Шекспир и Конан Дойл обвиняли в убийствах невиновных
«Все мы шизофреники»
Кто снял главную кинопровокацию года и победил с ней на Каннском фестивале
Предварительные продажи билетов на «Матильду» вызвали ажиотаж
XXX-файлы
«Глубокая глотка» и эстетика порно в красочных постерах прошлого
Вышел второй приквел «Бегущего по лезвию 2049» с Батистой из «Стражей Галактики»
Британский рэпер семь раз появлялся на телевидении под экстази и кислотой
Все материалы
Интернет и СМИ
Иван УргантПокидались пометом: Ургант рассорился с Соловьевым
Что стоит за конфликтом двух главных звезд российского телевидения
Глубже даркнета
Что скрывается в самой анонимной сети мира
Пользователи крупнейшей наркоплощадки сообщили о массовой краже денег
Журналист «Комсомолки» выпил перед интервью об алкоголизме
Преступник затроллил полицейских под объявлением о своем розыске
В сети опешили от фотографии сосков Марио
Россия обогнала Европу по интересу к порно с трансгендерами
Все материалы
Ценности
Выйди на улицу голой
Рианна в окружении фриков на Нью-Йоркской неделе моды
Mazda откажется от производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания
Число посетителей московских ТЦ выросло впервые за три года
Европейцам предложили китайские кеды Hui Li
Ариана Гранде стала новым амбассадором Reebok
La Roche-Posay предложил поглотить кожное сало
Шер спела в рекламе Gap
Все материалы
Путешествия
Fake Taxi
За границей стоит садиться в автобус, а не в чужую машину
Umashima and Kurushima Bridges in Seto Inland Sea, JapanСикоку стоит
Зачем туристам ехать в глухие японские окраины
В России решили ужесточить наказания для авиадебоширов
Названы самые дешевые города для покупки авиабилетов в последний момент
Самолет протаранил буксир в американском аэропорту
Китайские туристы отправились на отдых на Вестерос
В Москву пришла уже пятая турецкая авиакомпания
Все материалы
Из жизни
Лорен АддерлиДрянная девчонка
Брошенная девушка два года пугала бывшего толпой выдуманных людей
Роберт ДжентайлНи себе, ни людям
Тайну крупнейшей в истории кражи знает лишь один человек, но он молчит
Акробаты на площади в Берлине«В Москве нет такой свободы»
История россиянки, уехавшей учиться в Германию
В Китае появилось приложение для проката секс-кукол
Белые жирафы впервые сняты на видео в кенийском заповеднике
В Москве спасли сбежавшего от полиции лося
Полицейские поймали и упустили лося у станции метро «Выхино»
Все материалы
Самые впечатляющие электрокары этой осени
Шесть очень крутых автомобилей моторшоу во Франкфурте, которым нужна только розетка
Главные премьеры Франкфуртского автосалона
Самые важные новинки главного европейского моторшоу. Часть 2
Суперкары Франкфуртского автосалона
Самые крутые спортивные и заряженные автомобили моторшоу во Франкфурте
Машины против стихии
Как ураганы, торнадо и цунами превращают автомобили в металлолом
Самодельный трайк разогнали до 261 км/ч за пять секунд
На артиллерийской позиции времен Второй мировой войны откопали спорткар
Новый «Корвет» списали из-за трещины
Все материалы
«Дочь не хочет, чтобы ее спрашивали про цвет трусов»
Почему ни в коем случае нельзя помогать детям с покупкой жилья
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Мы поедем и помчимся
Владельцы автодомов заполонили Instagram снимками счастливой жизни
Спрос на съемные квартиры в Москве достиг пятилетнего максимума
Суд обязал новгородскую семью снять занавески
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Названа средняя стоимость квартиры в центре Москвы
Все материалы