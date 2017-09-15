Педофилы научились использовать еду для совращения детей

Ирландские педофилы имитируют страницы фастфуд-брендов в соцсетях и устраивают эротические творческие конкурсы для подписчиков. Об этом сообщает сайт The Irish Mirror.

Злоумышленники предлагают якобы подарить бесплатный заказ их любимого блюда за выполнение нескольких условий. Для этого жертвам предлагается устроить эротическую фотосъемку и отправить ее результаты администратору. Так, один из злоумышленников вынудил девочку раздеться до нижнего белья и записать ролик с «липсингом» — беззвучное караоке, подпевание любимым песням одним лишь движением губ, снятое на видеокамеру.

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Эксперт по безопасности в социальных сетях и судебный психолог доктор Морин Гриффин (Maureen Griffin) рассказала, что педофилы больше не ищут личных встреч с детьми, ведь социальные сети дали им все инструменты для интернет-сталкинга и дистанционного производства запрещенного контента с участием несовершеннолетних. И для своих виртуальных друзей дети готовы делать то, на что не решились бы в реальной жизни, — например, танцевать в одном белье.

«Более 400 девушек "дружили" и регулярно общались с известным осужденным секс-преступником, который не изводил своих жертв реальным преследованием, а просто втирался в доверие и собирал их личные снимки, снимки их друзей и фотоотчеты с "пижамных" вечеринок», — сообщила доктор Гриффин.

Она предупредила, что любой сайт, ориентированный на детей и подростков, будет активно использоваться взрослыми с нездоровыми интересами в своих целях.