Следователь рассказала о тяжелых последствиях работы с детским порно

Сотрудник правоохранительных органов Великобритании Ники Оуэн (Nicky Owen) рассказала, что ее постоянно преследуют образы изнасилованных детей. Как сообщает Daily Mail, профессия следователя наложила большой отпечаток на психику женщины.

Оуэн пришла в полицию Бедфордшира для того, чтобы защищать права детей. Она специализируется на делах о создании и хранении детского порно.

«Меня больше ничто не шокирует. Я видела ужасные вещи. Я даже не хочу произносить это вслух, но я смотрю, как насилуют детей. Что может быть более шокирующим, чем это?» — сказала она.

По словам офицера, ей постоянно чудится лицо одной из жертв насилия. Оно появляется перед ее глазами неожиданно, к примеру, во время выполнения бытовых дел. «Ни один ребенок не должен иметь такого выражения лица», — говорит Оуэн.

Следователь призналась, что не испытывает ни малейшего сострадания к кающимся преступникам. «Если мы посадим их в тюрьму, то да, это действительно хорошо, но они могут получить общественные работы», — переживает она. По ее словам, ей всегда хочется кричать на арестованных, но она сдерживает себя.

В прошлом году под руководством Оуэн сотрудники правоохранительных органов из Бедфордшира отправили за решетку 32-летнего Асима Хуссейна (Asim Hussain). У него было обнаружено более 54 тысяч непристойных изображений с детьми (в том числе дошкольного возраста). Эти доказательства отяготили его дело о сбыте наркотиков.

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