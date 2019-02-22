Сотрудника детской клиники поймали на распространении порно с детьми

Бывший сотрудник детского медцентра Кэмерон Карлуччи (Cameron Carlucci) признал себя виновным в хранении и распространении детской порнографии. Об этом сообщается на официальном сайте Окружного суда США по восточному округу штата Пенсильвания.

Согласно обвинительному заключению, Карлуччи распространял незаконный контент почти четыре года. С 2015-го он накопил более 56 тысяч изображений и видео. В основном на них были изображены маленькие мальчики и младенцы, подвергающиеся сексуальному насилию.

Свою незаконную деятельность 27-летний мужчина совмещал с работой на должности медтехника в центре педиатрии Valley Pediatrics в городе Уорминстер. Сообщается, что при найме он подделал документы, скрыв свою судимость: ранее он уже был фигурантом аналогичного дела.

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Дело расследовали сотрудники ФБР. «Годы, когда Карлуччи использовал в своих интересах наиболее уязвимых жертв нашего общества, достойны порицания, но это усиливается тем фактом, что он ежедневно контактировал с детьми на работе, которую он, в первую очередь, никогда не должен был получить», — заявил прокурор Уильям МакСуэйн (William M. McSwain).

Сейчас Карлуччи грозит до 60 лет тюремного заключения. Даже если он отделается минимальным сроком (пять лет), то ему придется длительное время находиться под надзором, а также выплачивать штрафы (около 750 тысяч долларов) и издержки.

Ранее стало известно о деле в отношении американца Филипа Райса (Philip A. Rice), производившего детское порно. Обнаружить преступника полиции удалось благодаря найденному в стрип-клубе мобильному телефону, который потерял злоумышленник.

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