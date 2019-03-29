Снимающая порно для детей мать обратилась за помощью к священнику

Одна из участниц реалити Mums Make Porn, в рамках которого пять матерей снимают этичное порно, Джейн Челиа (Jane Chelliah) обратилась за советом к священнику. После посещения святого отца она решила покинуть проект, отмечает Digital Spy.

Как объяснила женщина, христианская вера не позволяет ей продолжить работу над подобным контентом, так как даже этичный порнофильм все равно рассматривается как один из множества видео для взрослых. «Я просто подумала о последствиях такого шага и поняла, что это что-то, частью чего я не хотела бы быть», — заключила она.

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Решение Челиа посоветоваться со священником рассмешило зрителей канала Channel 4, который транслирует передачу. «Эта женщина только что пошла в церковь помолиться о том, чтобы найти возможность сделать "доброе" порно», — иронизировал один из них в Twitter. Другой отметил, что решение уйти из Mums Make Porn по религиозным соображениям было логичным. Некоторые изумлялись тому, что мать решила принять участие в проекте, понимая, что съемки порно несовместимы с религиозными представлениями.

Ранее зрителей реалити Mums Make Porn изумил фрагмент предыдущего выпуска, где женщины смотрели различные современные порноролики и обсуждали их. По мнению пользователей, реакции женщин, у которых есть дети, выглядят наигранными. Героини шоу в предыдущем эпизоде не сошлись во мнении о том, как должно выглядеть создаваемое ими этичное порно.

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