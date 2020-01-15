США и Китай заключили торговую сделку

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе торговой сделки по урегулированию спорных вопросов, сообщает Reuters.

Церемония заключения сделки состоялась в Белом доме. «Переговоры были жесткими», — отметил американский лидер, добавив, что собирается посетить Китай в обозримом будущем.

Трамп также сообщил, что соглашение предусматривает меры мощной защиты интеллектуальной собственности. Помимо этого, по его словам, благодаря сделке американские фермеры смогут в большом объеме реализовать свою сельскохозяйственную продукцию.

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Как следует из текста документа, стороны договорились, что за два года объем трат Пекина на товары и услуги в США составит 200 миллиардов долларов, в том числе 77,7 миллиарда на промышленную продукцию, 52,4 миллиарда — на энергоносители, 37,9 миллиарда — на услуги. США в свою очередь условились отменить пошлины на товары из КНР, но только после выработки второй фазы сделки, заявил Трамп.

13 декабря США и Китай объявили о достижении договоренностей по сделке, которая должна положить конец торговой войне. Отмечалось, что соглашение будет носить равноправный характер. Позднее стало известно, что Вашингтон отказался от введения новых пошлин, а также снизил некоторые из действующих до 7,5 процента. Пекин в свою очередь также не стал вводить новые ограничения.

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