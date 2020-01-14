США решили продолжить торговую войну с Китаем до выборов президента

США оставят существующие пошлины на товары из Китая до следующих выборов главы государства. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Следующие шаги по снижению пошлин будут зависеть от выполнения Китаем условий первой фазы торговой сделки. По словам источников, обе стороны соглашения знают о том, что пошлины не снизятся до президентских выборов в ноябре этого года.

15 января США и Китай намерены подписать соглашение в Вашингтоне.

В декабре китайские власти отложили введение очередных пошлин на импорт американских товаров после договора о торговом перемирии. Как сообщили в комитете по таможенным сборам и тарифам при Госсовете КНР, в дальнейшем планируется продолжить работу по снятию пошлин на ряд товаров США.

Торговая война между США и Китаем длится полтора года и сопровождается введением взаимных торговых ограничений в виде повышения пошлин.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!