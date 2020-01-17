Сделка Китая и США вынудила Европу угрожать: торговое соглашение может нарушать правила Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом заявил глава управления Евросоюза по торговле Фил Хоган. Его слова приводит Bloomberg.

Он назвал условие соглашения, согласно которому КНР должна потратить за два года на американские товары и услуги 200 миллиардов долларов, примером протекционизма и «регулируемой торговли». По его словам, если это будет доказано, Европа пожалуется на соглашение в ВТО.

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«Мы пока детально не анализировали документ, но обязательно сделаем это. Если обнаружится проблема с соблюдением правил ВТО — мы займемся этим делом. В ЕС не очень рады такому развитию событий, но мы будем отстаивать свои экономические интересы если придется», — сказал Хоган.

Европейская комиссия будет проверять соглашение КНР и США в течение нескольких дней. Если она обнаружит несоответствие нормам свободной торговли, понадобятся недели или месяцы на согласование дальнейших шагов с правительствами европейских стран, сообщил Bloomberg анонимный источник в аппарате Евросоюза.

В декабре стало известно, что двое из трех оставшихся судей Апелляционного суда ВТО (инстанции для разрешения споров между членами организации) ушли на пенсию. Соединенные Штаты уже два года блокируют выборы новых, поэтому суд временно прекратил работу из-за отсутствия кворума. По мнению США, суд постоянно превышает свои полномочия, а в международных спорах всегда встает на сторону противников американцев.

США и КНР 15 января подписали соглашение о первом этапе торговой сделки. По договору за два года Китай потратит на товары и услуги из США 200 миллиардов долларов, а Штаты взамен отменят пошлины на товары из КНР после выработки второй фазы сделки.

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