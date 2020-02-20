Названы последствия распространения коронавируса для экономики

Вспышка пневмонии, спровоцированной новым коронавирусом, приведет к тому, что рост экономики Китая замедлится в первом квартале 2020-го, однако рост ВВП при этом за весь год сократится незначительно. Об этом говорится в сообщении директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой. Ее слова приводит ТАСС.

Говоря о вирусе, глава МВФ указала, что «это суровое напоминание о том, как хрупкому экономическому восстановлению могут угрожать непредвиденные обстоятельства». В фонде рассматривают несколько вариантов развития ситуации. «Если вызванные вирусом сбои быстро завершатся, мы ожидаем, что китайская экономика скоро восстановится», — констатировала она. Что касается других стран, то в МВФ полагают, что для них последствия будут относительно незначительными.

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Длительная и более серьезная вспышка заболевания замедлит китайскую экономику намного сильнее. «Ее глобальное влияние будет усиливаться за счет более значительных сбоев в цепочке поставок и более устойчивого падения доверия инвесторов, особенно если эпидемия распространится за пределы Китая», — объяснила Георгиева.

Вспышка пневмонии, которую вызывает новый коронавирус, произошла в Китае в конце 2019-го. По последним сведениям, от коронавируса скончались 2004 человека. Число зараженных возросло до 74,1 тысячи, выздоровели более 14,3 тысячи человек.

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