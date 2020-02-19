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Ограничение на въезд граждан Китая в Россию объяснили

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Татьяна Голикова
Татьяна Голикова

Временное ограничение на въезд граждан Китая в Россию связано с большим количеством въезжающих в страну, что может привести к повышению нагрузки на медработников из-за карантина. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

«Обеспечивать карантинные условия и постоянного наблюдения тысячам гражданам, приезжающим из КНР, не очень целесообразно и для самих граждан Китая, и для наших медицинских учреждений. А с учетом того, что у нас сезонная эпидемия гриппа, наши медицинские организации работают с нагрузкой, мы посчитали, что на период, пока в КНР не будут уменьшаться ими принимаемые ограничительные меры, <...> что [российские ограничительные меры] нужно ужесточить», — отметила Голикова.

Вице-премьер объяснила, что такое решение было принято внезапно из соображений безопасности. Она отметила, что ограничений на въезд транзитных пассажиров из Китая пока нет, передает ТАСС.

Распоряжение о временном запрете на въезд китайцев в Россию подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Ограничение начнет действовать 20 февраля. Оно коснется туристов, а также приезжающих в Россию по работе или вопросам бизнеса. Кроме того, в связи с распространением COVID-19 Россия приостанавливает прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в частных и учебных целях гражданам Китая.

По данным на 19 февраля от коронавируса скончались 2004 человека. Число зараженных возросло до 74,1 тысячи, выздоровели более 14,3 тысячи человек.

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