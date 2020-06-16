Цены на нефть взлетели

После падения в середине прошлой недели цены на нефть в ходе торгов во вторник, 16 июня, вновь взлетели выше 41 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 15:52 августовский фьючерс на эталонный сорт Brent торгуется на уровне 41,09 доллара (плюс 3,45 процента с начала дня), а WTI — на уровне 38,48 доллара (плюс 3,66 процента).

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Рост начался в понедельник, когда Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о расширении ранее объявленной программы скупки облигаций американских компаний.

На этом фоне доллар снизился до 69,29 рубля, а евро — до 78,32 рубля. Это минимальные значения с середины прошлой недели. Тогда Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт объявили о прекращении с июля добровольно взятых на себя обязательств по ограничению добычи нефти на 1,18 миллиона баррелей.

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