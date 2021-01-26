Предложивший поместить Путина на пятитысячную купюру объяснился

Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Сергей Калашников, который предложил изобразить президента России Владимира Путина на пятитысячной купюре, объяснил свои слова. Он уточнил, что не планирует вносить такую инициативу на обсуждение в Госдуму. Его слова приводит РИА Новости.

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«Мне задали вопрос, что могло бы быть сейчас у нас на купюре, я высказал предположение, что я другого символа, кроме Путина, не вижу», — прокомментировал он. Калашников добавил, что только высказывал мысль о том, что на купюрах размещают определенные символы данной эпохи, данного времени. На вопрос, не планирует ли он выносить этот вопрос на обсуждение, парламентарий ответил: «Естественно. Вы же понимаете».

Инициатива, о которой идет речь, прозвучала ранее во вторник, 26 января. Так Калашников отреагировал на предложение американского минфина изменить дизайн и поместить на 20-долларовую банкноту изображение темнокожей активистки Гарриет Табмен. Сейчас на 20-долларовой банкноте изображен седьмой президент США Эндрю Джексон.

Тогда Калашников сказал, что изображение на купюрах является определенным символом государственной политики. «Я не считаю возможным, кроме изображения городов, помещение каких-то людей, это будут какие-то символы. Поместим Ленина — один символ. Кого-то другого — другой символ. Я думаю, что нужно внести закон, разместить на пятитысячные купюры Владимира Владимировича Путина. Я думаю, что это будет логично», — говорил Калашников.