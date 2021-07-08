Названы самые вероятные символы на новых рублях

Самыми вероятными символами для изображения на новых российских банкнотах номиналом 1000 и 5000 рублей являются Нижегородский кремль и памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса или дом Севастьянова. Об этом рассказал зампред ЦБ Михаил Алексеев, сообщает РИА Новости.

По его словам, в случае Нижнего Новгорода выбор кремля у экспертного сообщества и других людей сомнений почти не вызывает. Причем он станет объектом первого плана, а на втором могут быть еще один, два или три объекта.

На оборотной стороне тысячерублевой купюры логично было бы разместить изображение Волги, поскольку банкнота посвящена Приволжскому федеральному округу.

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С Уральским федеральным округом ситуация обстоит сложнее. На обороте у экспертов пользуются популярностью виды Уральского горного хребта, но вот объекты, характеризующие Екатеринбург, столицу округа, вызывают споры. Как указал Алексеев, пока решение не приняли, на купюре может быть памятник, дом Севастьянова или те или иные здания конструктивизма.

В общей сложности экспертные группы должны представить по 10-14 объектов для каждой новой банкноты. В эти группы входят историки, деятели культуры, специалисты в других областях. Окончательное решение примет совет директоров Центробанка.

Модернизированные банкноты начнут вводить постепенно. Так, 100 рублей выйдут в обращение в 2022 году, 1000 и 5000 — в 2023-м, 500 рублей — в 2024-м, а 10 и 50 рублей — в 2025 году.

Что касается рублевых купюр дизайна 1997 года, то они будут оставаться в обороте еще очень долго, возможно, даже десятилетия. По словам Алексеева, изымать их будут по мере износа или загрязнения. Замена в сжатые сроки не планируется.

В начале недели Алексеев рассказал, что новые банкноты станут устойчивее к загрязнению, их будет проще обрабатывать счетно-сортировальным машинам и банкоматам, а банкноты малого номинала даже покроют защитным составом. В целом они будут выполнены в стилистике купюр достоинством 200 и 2000 рублей, отличие по цвету от нынешних будет незначительным.