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В России призвали отказаться от металлических денег

Депутат Жигарев: следует отказаться от металлических денег, их производство затратно
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Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

России следует отказаться от металлических денег, так как их производство дороже, чем номинал. К этому в разговоре с URA.RU призвал глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, кандидат экономических наук Сергей Жигарев.

По его мнению, на сегодняшний день металлические деньги государству делать затратно и дорого. «Я помню, в 1990-х годах был такой бизнес, когда покупали пятикопеечные монеты и отдавали скупщикам, потому что по весу они стоили гораздо больше, чем по номиналу. И сегодня мы имеем такую же ситуацию», — пояснил он.

Таким образом, заключил Жигарев, «металл» можно заменить «бумагой». «Металлические деньги надо убирать, потому что лучше напечатать бумажные деньги того же номинала. Это будет дешевле и целесообразнее для государства», — подчеркнул он и добавил, что бумажные купюры более мелкого номинала также будут удобны в использовании для пожилых людей, поскольку их можно лучше рассмотреть, чем монеты.

15 августа стало известно, что каждый пятый банк России испытывает сложности с обеспечением регионов монетами. О проблеме нехватки монет заявили 21,6 процента опрошенных банков.

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